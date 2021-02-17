Бывшему хабаровскому губернатору Виктору Ишаеву дали условный срок по делу о растрате в «Роснефти»

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к пяти годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей первого губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента «Роснефти» Виктора Ишаева по делу о растрате, сообщает «Интерфакс».

Другому фигуранту дела, бывшему директору представительства «Роснефти» в Хабаровском крае Геннадию Кондратову назначен срок в три года колонии условно со штрафом 400 тысяч рублей.

Кроме того, по заявлению потерпевшей компании с обоих подсудимых солидарно взыскано более 7,5 миллиона рублей в пользу «Роснефти».

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с октября 1991 по апрель 2009 года, уйдя в отставку по собственному желанию. После этого он стал полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе и занимал пост министра по развитию Дальнего Востока. В 2013 году Ишаева назначили советником главы «Роснефти» Игоря Сечина. Он курировал вопросы развития компании на Дальнем Востоке.

В марте 2019 года Ишаева задержали по подозрению в том, что принадлежащая ему фирма сдавала представительству «Роснефти» помещение в Хабаровске по завышенной цене. Бывшего чиновника отправили под домашний арест. После задержания Ишаева в «Роснефти» заявили, что он ушел из компании год назад.

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