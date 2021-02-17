Бывшего следователя приговорили к восьми годам колонии за присвоение 50 миллионов рублей, изъятых при обыске

Тверской суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего следователя МВД Антона Ходько, признанного виновным в чужого имущества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Его также приговорили к штрафу 500 тысяч рублей и лишили спецзвания полковника юстиции. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму чуть более 21 миллиона рублей, уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Антон Ходько — бывший сотрудник следственного департамента МВД России, который ранее вел дело о хищении более одного миллиарда рублей в «Спецстрое». По версии следствия, в 2016 году он присвоил более 50 миллионов рублей в иностранной валюте и рублях, которые следственная группа изъяла из банковских ячеек во время обыска в рамках расследования дела.

Затем деньги поместили в служебный сейф Ходько, но он их не сдал и никаких решений по ним не принял, а при передаче дела скрыл данные об обысках в банковских ячейках, заявили в СК. В ведомстве отметили, что спустя некоторое время после хищения Ходько уволился из полиции (РБК писал в 2017 году, что следователя уволили после пропажи денег).

Ходько отрицал свою вину. Его защита утверждала, что следователь мог затянуть с оформлением и передачей изъятых денег в специальное хранилище из-за большой загрузки.

Похищенные деньги принадлежали семье исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра Караханова, который фигурировал в одном из дел о коррупции в руководстве «Спецстроя».