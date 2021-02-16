По делу о перестрелке в «Москва-Сити» арестовали чемпиона России по кикбоксингу

Басманный суд Москвы отправил под арест до 18 мая чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева, обвиняемого в хулиганстве, сообщает ТАСС.

Как пишет «Коммерсант», следствие подозревает бывшего спортсмена в причастности к в 2017 году. Тогда Асадулаев работал охранником экс-акционера «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева.

После конфликта в «Москва-Сити» Асадулаев скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали в подмосковном Одинцово. Подозреваемого вычислили с помощью камер видеонаблюдения, подключенным к базе данных находящихся в розыске лиц, рассказали источники газеты. Своей вины задержанный не признает.

Саид Асадулаев в 2013 году стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории до 75 килограммов. Также он дважды — в 2010 и 2013 годах — выигрывал чемпионат Москвы по тайскому боксу.