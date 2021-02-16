Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов пожаловался в ЕСПЧ на арест из-за ретвита

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов обратился в ЕСПЧ с жалобой на свой арест из-за ретвита шутки. Об этом сообщает «Апология протеста».

В жалобе говорится, что власти РФ в деле Смирнова нарушили сразу несколько статей Конвенции о защите прав и свобод — среди прочих, это право на личную неприкосновенность, право на справедливый суд и наказание исключительно на основании закона, право на свободу выражения мнения и свободу собраний.

Помимо этого в жалобе говорится о «бесчеловечных условиях» содержания Смирнова в СИЗО и о нарушении его права на апелляцию в части незамедлительного исполнения административного ареста.

3 февраля Сергея Смирнова арестовали на 25 суток по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Поводом стало то, что Смирнов ретвитнул картинку, на которой были дата и время акции в поддержку Алексея Навального. 8 февраля Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста до 15 суток.