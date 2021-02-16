Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в ходе судебного процесса над националистами Никитой Тихоновым и Евгенией Хасис, осужденными по обвинению в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, нарушили право обвиняемых на справедливое судебное разбирательство.

В решении ЕСПЧ по делу «Тихонов и Хасис против России» сказано, что во время суда присяжные заседатели были предвзяты. Судья от России Дмитрий Дедов проголосовал против этого, а также выступил с особым мнением.

После того, как решение ЕСПЧ вступит в силу, пожизненный приговор Тихонову по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой подлежит пересмотру в Верховном суде России, сообщил в телеграме глава «Агоры» Павел Чиков.

В 2011 году суд приговорил лидера неонацистской группировки Никиту Тихонова к пожизненному сроку заключения по обвинению в убийстве 11 человек, в том числе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Его подруга Евгения Хасис получила 18 лет колонии. Тихонова признали виновным в убийстве, незаконном обороте оружия и подделке документов, а Хасис — в убийстве и незаконном обороте оружия.

34-летнего адвоката Станислава Маркелова и 25-летнюю журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову убили 19 января 2009 года на улице Пречистенка в центре Москвы.

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