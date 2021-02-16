Жена политика Алексея Навального Юлия дала большое интервью журналу Harperʼs Bazaar. Издание приводит выдержки из беседы у себя на сайте, полностью она доступна в мартовском номере.

Интервью было взято 11 января — еще до того, как Навальный вернулся из Германии в Россию и был задержан, а позже приговорен к лишению свободы за нарушение правил поведения условно осужденного по делу «Ив Роше».

В интервью Навальная рассказала о том, как она справляется с давлением, о страхах после отравления и о жизни семьи.

Мне нравится то, что делает Алексей, я считаю это правильным. Бывает немножко страшно, после — чаще. Но он не отступает, и я не буду. Его хотят остановить не очень хорошие люди, а значит, нельзя им это позволить. Неправильно это. И я восхищаюсь им не потому, что он мой муж, а потому, что я его сторонник и человек, который лучше всех знает, чего стоили ему все эти годы. А во-вторых, свою главную задачу я вижу в том, чтобы, несмотря ни на что, у нас в семье ничего не изменилось: дети были детьми, а дом — домом. Да и не хочу я ничего продумывать — сейчас скажу то, а потом это. Хочу быть собой.

Навальная отметила, что в жизни она практически не сталкивается с агрессией — ни в общественных местах, ни в школе, где учатся ее дети, ни на улице, однако в интернете «идет работа по запугиванию». «Такое впечатление, что [те, кто пишет мне гадости,] посмотрели ток-шоу по телевизору, выпили, расслабились и выдали какую-то чушь. Там часто бессмысленный набор слов, реже предложений», — приводит выдержку из интервью сайт телеканала «Дождь».

На вопрос о вероятности того, что она станет общественной фигурой, Навальная отметила «на сегодняшний момент — нет» и пояснила, что ей «намного интереснее быть женой политика».

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