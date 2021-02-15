Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке. Два года назад аналогичный документ не поддержало правительство

Верховный суд внес в Госдуму законопроект о введении в УК и УПК понятия «уголовный проступок».

К категории уголовных проступков Верховный суд предлагает отнести 112 составов преступлений небольшой и средней тяжести — в том числе 53 преступления экономического характера.

Наказывать за совершение уголовного проступка предлагается штрафами, общественными работами и ограниченно оплачиваемыми работами. В случае наличия в деле причиненного ущерба его необходимо будет возместить — в противном случае привлекать за содеянное будут к уголовной ответственности.

Верховный суд уже вносил законопроект об уголовном проступке в конце 2018 года. Правительство тогда не поддержало законопроект, и он не был рассмотрен.

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