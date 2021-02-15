На координатора штаба Навального в Казани завели дело об уклонении от воинской службы

В Казани в отношении активиста Олега Емельянова, координатора местного штаба Алексея Навального, возбуждено уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу (часть 1 статьи 328 УК). Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Утром 15 февраля к Емельянову пришли с обыском. Он опубликовал в твиттере соответствующее постановление. Из него следует, что уголовное дело было возбуждено 22 января — накануне всероссийской акции в поддержку Навального.

В комментарии «МБХ медиа» активист заявил, что у него есть военный билет.

23 января Емельянова задержали перед акцией в Казани, а затем назначили десять суток ареста по статье о нарушении правил организации митинга.

По итогам акций 23 и 31 января и 2 февраля в поддержку Алексея Навального были задержаны более 10 тысяч человек и возбуждены 90 уголовных дел.