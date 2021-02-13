В подмосковном Щелково просела надувная крыша торгового центра. СМИ успели сообщить, что он обрушился

В городе Щелково в Московской области при уборке снега просела надувная крыша теннисного корта, расположенного в фитнес-клубе в торговом центре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

В результате инцидента никто не пострадал. «Людей оттуда просто вывели, так что ничего страшного», — сказали «Подъему» в ведомстве.

Первоначально РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на МЧС сообщали, что в одном из торговых центов города обрушились перекрытия и под завалами могут находиться люди. Эта информация не подтвердилась.