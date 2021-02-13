В Москве за ночь выпало 40% месячной нормы осадков
Источник: Интерфакс
В Москве в ночь на 13 февраля выпало 15 миллиметров осадков, что составляет 40% месячной нормы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.
В общей сложности с утра 12 февраля, когда начался снегопад, выпало 24 миллиметра (65% месячной нормы) осадков.
Из-за снегопада в городе продолжаются сильнейшие пробки: всю ночь они не опускались ниже уровня 7 баллов, а к 9 утра субботы достигли 9 баллов.
Власти Москвы еще до начала снегопада говорили, что на уборку его последствий понадобится до восьми дней.
Ожидается, что снегопад закончится к вечеру воскресенья.