«Правозащита Открытки» окажет правовую помощь журналистам сообщества независимых СМИ «Синдикат-100»

Правозащитный проект «Правозащита Открытки» будет оказывать правовую помощь журналистам изданий, входящих в сообщество независимых российских медиа . Об этом говорится в совместном сообщении «Правозащиты Открытки» и «Синдиката-100», поступившем в «Медузу».

Представители правозащитного проекта намерены защищать журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности на массовых акциях, вести их дела в суде и обжаловать действия полицейских.

Помимо этого «Правозащита Открытки» собирается защищать журналистов и блогеров, если против них подали иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, возбудили уголовные дела о клевете, их сайты или страницы в соцсетях заблокировали, а посты удалили.

Мы защищаем людей, которых государство преследует за их взгляды, политическую и общественную деятельность. Мы помогаем людям, права которых нарушает государство. <…> Вместе [с «Синдикатом-100»] мы будем защищать журналистов и блогеров по всей стране от творящегося беспредела власти.

Адвокаты «Правозащиты Открытки» работают в Архангельске, Барнауле, Владимире, Екатеринбурге, Краснодаре, Магадане, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Первоуральске, Ревде, Ростове-на-Дону, Санкт Петербурге, Саратове, Томске, Уфе, Хабаровске, Якутске и других городах России.