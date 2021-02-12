Активист, объявивший голодовку после ареста за митинг 23 января, попал в реанимацию

Активист экологического движения «Восстание против вымирания» Константин Фокин, арестованный на 28 суток за участие в акции в поддержку Алексея Навального, попал в реанимацию после 18 дней голодовки в спецприемнике. Об этом «Новой газете» сообщила муниципальный депутат Елена Филина.
«После суда 25 января Константин объявил мокрую голодовку, он пил воду и больше ничего не употреблял. Сегодня ему стало плохо, его отправили в больницу. Сейчас он в реанимации, выходит из голодовки», — рассказала она.
По сведениям телеграм-канала RusNews, активист находится в 79-й городской клинической больнице.
Фокина задержали 23 января на Трубной площади в Москве, когда он давал интервью журналистам. Административный арест он отбывал в спецприемнике в Мневниках.
Свое решение о голодовке он объяснил так: «У нас много поводов для протеста. Само право на (мирный) протест — один из них. Очень важный. Может самый важный. Как и другие права, оно само собой с неба не свалится, за него надо бороться. Лучший способ такой борьбы — продолжать мирно протестовать. В любых доступных формах. Под арестом выбор таких форм невелик».
По итогам протестных акций в поддержку Алексея Навального, прошедших 23, 31 января и 2 февраля, были задержаны более 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Также правоохранительные органы расследуют 90 уголовных дел по следам акций.