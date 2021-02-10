«Коммерсант»: Сергея Фургала подозревают в махинациях с бюджетными средствами МСП банка

Следственный комитет проверяет бывшего губернатора Хабаровского края на причастность к махинациям со средствами , пишет «Коммерсант».

По делу о злоупотреблении полномочиями, которое расследует СК, под домашний арест заключен председатель правления МСП банка Дмитрий Голованов.

В материалах дела утверждается, что в марте и августе 2019 года банк выдал два кредита на закупку металлолома почти на миллиард рублей хабаровскому ООО «Скрап Фар Ист». Эта фирма является доверительным управляющим доли бывшей супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в металлургическом заводе «Амурсталь».

«Скрап Фар Ист» сумела вернуть по кредиту только чуть более 230 миллионов рублей, говорится в деле. Следствие полагает, что Голованов умышленно потворствовал структурам, связанным с Фургалом.

После МСП банк обратился в арбитраж с требованием признать «Скрап Фар Ист» банкротом. Аналогичный иск подан и к самой «Амурстали». В конце декабря Ларису Стародубову допрашивали в качестве свидетеля по делу о махинациях с кредитами и провели у нее обыск.

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