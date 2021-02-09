МВД обвинило члена СПЧ Екатерину Винокурову в «информационной атаке». Она заявила о пропаже постельного белья для арестованных в Сахарово

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ), журналистка Екатерина Винокурова рассказала в фейсбуке о пропаже трех тысяч комплектов постельного белья, переданного в спецприемник в Сахарово.

Мы туда передали еще в субботу [6 февраля] три тысячи комплектов постельного белья. Но, судя по всему, ни один комплект не передали в камеры. Комплекты были закуплены и переправлены, но «пропали» по пути к арестантам. <…> Завтра будем искать комплекты, а администрацию изолятора ждут очень неприятные вопросы. Никаких оправданий тут нет.

Винокурова добавила, что на закупку постельного белья потратили почти миллион рублей, оно было передано в спецприемник через Общественную наблюдательную комиссию (ОНК). Винокурова назвала пропажу белья «воровством».

Управление МВД по Москве отрицает факт хищения. По версии ведомства, вся гуманитарная помощь, поступившая через ОНК, передана людям, отбывающим наказание в Сахарово.

Однако некоторые члены [СПЧ] публикуют необоснованную недостоверную информацию, порочащую честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел, тем самым становясь участниками спланированной информационной атаки на органы государственной власти России.

Сахарово — деревня в Новой Москве, где расположен Центр временного содержания иностранных граждан. После акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального туда стали направлять арестованных за участие в протестах.

Люди, направленные в Сахарово, рассказывали, что вынуждены были часами ждать в неотапливаемых автозаках, пока их впустят в спецприемник. Они также говорили, что сотрудники спецприемника не справляются с таким количеством арестованных (на 5 февраля там находились больше 800 человек).

Власти заявили, что проблемы с размещением были обусловлены большим количеством арестованных, и что их удалось достаточно быстро решить.