Еще трое медицинских работников стали подозреваемыми по делу о смерти Марадоны. Теперь в нем пятеро фигурантов

В уголовном расследовании о смерти футболиста Диего Марадоны, которое ведет прокуратура Аргентины, появились трое новых подозреваемых. Об этом пишет Marca.

Новыми фигурантами дела стали психолог Карлос Диас, который проводил беседы с Марадоной за несколько месяцев до смерти, и две медсестры Диана Мадрид и Рикардо Альмирон. Их подозревают в халатности.

Следственные действия по факту смерти Марадоны были начаты в конце ноября. Это произошло после того, как три дочери футболиста дали показания в суде, усомнившись в квалификации его лечащего врача Леопольда Луке.

Луке стал первым подозреваемым по делу, впоследствии фигурантом стала психиатр Аугустина Косачов.

Диего Марадона умер 25 ноября от острой сердечной недостаточности, которая привела к отеку легких. Футболисту было 60 лет.

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