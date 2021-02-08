Наследники покончившего с собой миллиардера Дмитрия Босова потребовали с газеты «Ведомости» 150 миллионов рублей долга

Кипрская компания New Grand Venture Holdings потребовала от нового владельца газеты «Ведомости» Ивана Еремина 150,6 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, пришедшее издателю «Ведомостей».

По словам двух источников «Коммерсанта», сумма, о которой идет речь в письме, — это часть долга «Ведомостей» по лицензионным платежам бывшим акционерам, американским изданиям Financial Times и The Wall Street Journal.

В 2015 году медиаменеджер Демьян Кудрявцев купил «Ведомости» у Financial Times, The Wall Street Journal и третьего акционера, финской компании Sanoma. При этом он и его партнеры взяли на себя долги издания.

New Grand Venture Holdings — компания бизнесмена Дмитрия Босова, который покончил с собой в 2020 году. Она выкупила у Кудрявцева право требовать с «Ведомостей» долг в 150 миллионов. Сейчас компания представляет интересы наследников Босова и интересы самого Кудрявцева, поскольку, по словам источника «Коммерсанта», имеет с ним «долговые отношения».

В мае 2020 года Демьян Кудрявцев и его партнеры Владимир Воронов и Мартин Помпадур продали «Ведомости» основателю издания «ФедералПресс» Ивану Еремину.

Смена собственника «Ведомостей» сопровождалась кризисом в издании, из-за которого уволились все пятеро заместителей главного редактора. Бывшие сотрудники «Ведомостей» создали издание VTimes.