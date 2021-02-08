«Мемориал» признал политзаключенными фигурантов дела о нарушении санитарных норм на митинге в Москве

Правозащитный центр «Мемориал» признал узниками совести фигурантов дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, возбужденного после акций протеста 23 января.
Политзаключенными признаны активистки Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн, сотрудники ФБК Любовь Соболь, Олег Степанов и Николай Ляскин, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, брат Навального Олег, муниципальные депутаты Люся Штейн и Дмитрий Барановский, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
Мы полагаем, что уголовное дело против них политически мотивировано и связано с их политическими убеждениями, а также реализацией их права на свободу выражения мнения и свободу собраний. Их преследование осуществляется с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и направлено на принудительное прекращение оппозиционной деятельности и запугивание сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.
Сейчас все фигуранты дела находятся под домашним арестом. Это максимально строгая досудебная мера пресечения по статье о нарушении санитарных норм.