«Мемориал» признал политзаключенными фигурантов дела о нарушении санитарных норм на митинге в Москве

Мы полагаем, что уголовное дело против них политически мотивировано и связано с их политическими убеждениями, а также реализацией их права на свободу выражения мнения и свободу собраний. Их преследование осуществляется с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и направлено на принудительное прекращение оппозиционной деятельности и запугивание сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

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