Активиста Павла Крисевича повторно арестовали за акцию с колючей проволокой на Арбате

Пресненский суд Москвы назначил 25 суток ареста активисту Павлу Крисевичу за акцию «Сфера души русского человека». Как сообщает «ОВД-Инфо», его признали виновным по административной статье о повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии (часть 8, статьи 20.2 КоАП).

Крисевича задержали днем 7 февраля на выходе из спецприемника в Бирюлево, где он отбывал 14 суток ареста за ту же самую акцию, но по статье о неповиновении сотруднику полиции.

Адвокат Сергей Тельнов, представляющий интересы Крисевича, назвал повторный арест юридически незаконным. «Двойное вменение правонарушения у нас запрещено. Однако Пресненский районный суд посчитал это возможным. Будем, естественно, обжаловать решение суда», — заявил он «Новой газете».

Акцию «Сфера души русского человека» Павел Крисевич провел на Арбате 24 января. Тогда он в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги. Таким образом Крисевич, по собственным словам, показал, «что русские находятся в опасности, что они существуют в условиях авторитарного гнета».

Крисевич наиболее известен по перформансу в поддержку политзаключенных, который он устроил 6 ноября 2020 года у здания ФСБ на Лубянке. Тогда его распяли на кресте в образе Иисуса Христа и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. За эту акцию он получил 15 суток административного ареста. Вслед за этим его отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов.