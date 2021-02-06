В Черногории отменили приговор по делу о попытке госпереворота. В рамках этого дела заочно осудили двух россиян

Апелляционный суд Черногории отменил приговор по делу о попытке госпереворота в стране. Об этом говорится в решении суда, на которое обратило внимание издание Balkan Insight.

Апелляционный суд заявил, что приговор был вынесен с нарушениями, а существование преступлений, за которые осудили фигурантов дела, не было доказано.

Дело будет направлено на повторное рассмотрение. Его проведут с участием других судей.

По версии властей Черногории, 16 октября 2016 года, в день парламентских выборов, группа заговорщиков хотела захватить парламент, убить премьер-министра страны Мило Джукановича и сорвать вступление страны в НАТО.

Следствие обвинило в причастности к заговору российские спецслужбы. В розыск объявили россиян Эдуарда Шишмакова (он же Эдуард Широков) и Владимира Попова (он же Владимир Моисеев). Власти России обвинения отвергли.

Приговор фигурантам дела о попытке госпереворота вынесли в мае 2019 года. Шишмакова и Попова заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы. Еще 11 обвиняемых, среди которых были лидеры оппозиционного «Демократического фронта», получили до восьми лет заключения.

В августе в Черногории прошли парламентские выборы, на которых правящая коалиция президента Мило Джукановича потерпела поражение. В декабре парламент Черногории утвердил новое правительство во главе со Здравко Кривокапичем, которого на выборах поддерживал «Демократический фронт».