Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области в Москву

Актера Михаила Ефремова, осужденного за со смертельным исходом, этапировали из колонии в Белгородской области. Об этом РБК сообщил его адвокат Петр Хархорин.

По словам защитника, актера забрали из колонии вечером 4 февраля. Адвокат не уточнил, куда переводят Ефремова.

Издание Life со ссылкой на источник пишет, что актера этапировали в Москву. По данным Mash, это сделано перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор.

Обновлено. ФСИН официально сообщила, что Ефремов этапирован «для участия в следственных действиях», не уточнив подробностей.

Ефремов находился в колонии № 4 Белгородской области с начала декабря.

Первоначально суд назначил Ефремову восемь лет лишения свободы. На апелляции срок был снижен до семи с половиной лет.

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