Михаила Ефремова этапировали из колонии в Белгородской области в Москву
Источник: РБК
Актера Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом, этапировали из колонии в Белгородской области. Об этом РБК сообщил его адвокат Петр Хархорин.
По словам защитника, актера забрали из колонии вечером 4 февраля. Адвокат не уточнил, куда переводят Ефремова.
Издание Life со ссылкой на источник пишет, что актера этапировали в Москву. По данным Mash, это сделано перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор.
Обновлено. ФСИН официально сообщила, что Ефремов этапирован «для участия в следственных действиях», не уточнив подробностей.
Ефремов находился в колонии № 4 Белгородской области с начала декабря.
Первоначально суд назначил Ефремову восемь лет лишения свободы. На апелляции срок был снижен до семи с половиной лет.