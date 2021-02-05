Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко, которую вместе с ее мужем, заместителем министра энергетики России Анатолием Тихоновым, обвиняют в хищении более 700 миллионов рублей бюджетных средств.

Как сообщает «Коммерсант», 1 февраля следствие попросило суд продлить срок содержания в СИЗО для всех пяти фигурантов дела, в том числе для Валерии Коваленко. Но 3 февраля следователь подал новое ходатайство, в котором попросил перевести Коваленко под домашний арест.

По данным источников «Коммерсанта», Коваленко в своих показаниях раскрыла ряд схем, использованных для хищения денег и их вывода за границу. Официально эта информация не подтверждена.

По версии следствия, Анатолий Тихонов и другие фигуранты дела похитили часть средств, выделенных в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на создание государственной информационной системы (ГИС) ТЭК. Похищенные деньги не нашли, но следствие обнаружило в России, Швейцарии, Монако и Финляндии недвижимость, которой владеет семья Тихонова.

Анатолия Тихонова задержали в сентябре 2020 года. Предыдущий глава Минэнерго Александр Новак не стал отправлять его в отставку. Новый руководитель министерства Николай Шульгинов после своего назначения не включил Тихонова в список своих заместителей, представленный в правительство, но он пока не утвержден.

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