Ректор ВШЭ пожаловался на «информационную атаку» сторонников Навального

Высшая школа экономики столкнулась с «ожесточенной информационной атакой» сторонников Алексея Навального — университет получает в свой адрес угрозы, оскорбления и ультиматумы, в том числе содержащие нецензурную брань. Об этом заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По своей риторике и эстетике эти угрозы мало отличаются от того, что мы получали в свой адрес от «новых черносотенцев». Стратегия и тактика интернет-войн одинакова, вне зависимости от того, на чьей ты стороне. Эти информационные атаки — отнюдь не приглашение к уважительному диалогу, который мы с вами привыкли вести. Это типичный сетевой хейт, цель которого — вывести нас с вами из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки.

В своем обращении к студентам, опубликованном на сайте вуза, Кузьминов отметил, что университет не будет вовлекаться в политику и становиться площадкой политической борьбы. Он также заявил, что ВШЭ никогда не преследует студентов и преподавателей за их политические взгляды и убеждения, но жестко пресекает попытки «участия в политической борьбе с использованием ресурса университета».

2 февраля стало известно, что НИУ ВШЭ расторгла договор с приглашенной преподавательницей Анной Велликок, подругой сотрудника Георгия Албурова, которую арестовали на 14 суток за ретвит о митинге в поддержку Алексея Навального.

В университете пояснили, что из-за административного ареста Велликок не сможет провести семинары своего курса для студентов магистратуры, а перенести их не получается «в силу интенсивности учебного плана».