В Vogue Russia сменился главный редактор. Издание возглавила Ксения Соловьева

Новым главным редактором Vogue Russia стала Ксения Соловьева, возглавлявшая до этого российский Tatler, сообщается в инстаграме издания.

Мария Федорова, занимавшая пост главного редактора Vogue Russia с февраля 2018 года, «приняла решение покинуть компанию».

В Condé Nast, выпускающем Vogue Russia, Федорова работала с 2001 года. Она была директором отдела моды GQ и главным редактором журнала Glamour.

В своем инстаграме Федорова прокомментировала решение покинуть Condé Nast так: «Я устала. И ушла. Это было интересное время. 20 лет в одной компании. Три журнала. Довольно. Game over. Начинается жизнь».

Ксения Соловьева работает в Condé Nast с 2007 года. Пост главного редактора журнала Tatler, который также издает Condé Nast, Соловьева заняла в 2010 году.