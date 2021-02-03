В день суда над Навальным в России задержали больше тысячи человек

В связи с судом о замене Алексею Навальному условного срока на реальный в разных городах России были задержаны 1012 человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве — 828 человек. Среди них есть как те, кого задержали днем возле здания суда, так и те, кого схватили вечером на акции протеста.

Еще более 150 человек были задержаны в Петербурге. Также по одному или несколько человек задержали в Ижевске, Омске, Челябинске, Уфе и других городах.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил политика Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев, заменив ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше». После этого соратники Навального объявили об акциях в Москве и Петербурге. Против них выставили множество силовиков, которые применяли силу при задержаниях.