На акции протеста в Москве после приговора Навальному задержали актрису Аглаю Тарасову

Обновлено. Аглаю Тарасову отпустили утром 3 февраля из отдела полиции с другим протоколом (часть 5 статьи 20.2 КоАП, предполагает штраф от 10 до 20 тысяч рублей), сообщает «Правозащита Открытки».

Актриса Аглая Тарасова оказалась среди задержанных на акции протеста в центре Москвы вечером 2 февраля, сообщает «ОВД-Инфо».

По данным «Правозащиты Открытки», Тарасова провела всю ночь в отделе полиции «Западное Дегунино», куда ее доставили вместе с еще 25 задержанными. После этого в ОВД ввели план «Крепость» и не пускали туда адвокатов и правозащитников.

Тарасовой выписан административный протокол за участие в несанкционированной акции (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП, наказывается штрафом до 20 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток). Ее дело будет рассматривать Тимирязевский суд Москвы.

Аглая Тарасова, дочь актрисы Ксении Раппопорт, известна по главным ролям в фильмах «Лед» и «Лед 2», а также по участию в сериалах «Обычная женщина», «Беспринципные» и «Интерны». В 2019 году Тарасова была удостоена кинопремии «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Лед».

Вечером 2 февраля в Москве, Петербурге и других городах России начались стихийные акции протеста после того, как суд заменил политику Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях задержали по крайней мере 1408 человек, из них 1145 в Москве, еще 248 в Петербурге.