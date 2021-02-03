«Краса Росгвардии» потребовала через суд миллион рублей за свое увольнение

Прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга, победившая в 2019 году на конкурсе «Краса Росгвардии», подала иск к бывшему начальству с требованием о своем восстановлении на службе.

Как пишет издание E1.ru, иск подан в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Храмцова считает свое увольнение незаконным и требует один миллион рублей в качестве моральной компенсации. Часть средств от компенсации она намерена передать в благотворительный фонд «Доктор Лиза».

Храмцову уволили из свердловского управления Росгвардии в декабре 2020 года после того, как она опубликовала в сторис инстаграма видео, на котором были запечатлены служебные помещения закрытого военного объекта.

Сама она связывала свое увольнение с личной неприязнью коллег, которые стали к ней хуже относиться после победы на конкурсе красоты.