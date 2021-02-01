В Петербурге задержали участника протестной акции, на которого полицейский направил табельный пистолет

В Санкт-Петербурге задержан 32-летний уроженец Архангельска, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти на акции протеста 31 января.

По версии МВД, на протестной акции на Сенной площади он ударил ногой сотрудника полиции и своими действиями вынудил того достать и направить табельный пистолет на толпу протестующих.

Видео инцидента публиковала «Фонтанка». Позже в МВД назвали действия полицейского «обоснованными и законными».

Znak.com опубликовал оперативное видео МВД с задержанным: на нем он признает свою вину в нападении на полицейского и извиняется за свои действия.

Извинения петербуржца перед полицейским, который наставил на него табельное оружие Znak Znak

По итогам протестной акции 31 января в Петербурге были возбуждены два уголовных дела о насилии в адрес полиции: по инцидентам на Сенной и Пионерской площадях. По данным «Фонтанки», также в отношении протестующих составлены более 1,6 тысячи административных протоколов о нарушении правил митингов.

По оценкам петербургского омбудсмена, в протестной акции в городе участвовали не менее семи тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек задержаны, а всего по стране — более 5,4 тысяч, сообщает «ОВД-Инфо».