На зарубежных счетах бизнесмена Виктора Вексельберга заморозили более полутора миллиардов долларов из-за санкций США

Из-за санкций США на зарубежных счетах российского бизнесмена, владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга оказалось заморожено более полутора миллиардов долларов. Об этом Вексельберг рассказал в интервью журналу Forbes.

Деньги, о которых идет речь, лежат на счетах в американских и швейцарских банках. Вексельберг не назвал точную сумму замороженных активов. Он отметил, что не может воспользоваться этими деньгами без разрешения Минфина США, получить которое не удается.

Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе. Это стало для меня очередным откровением. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?

Вексельберг пояснил, что после начала пандемии его российские компании участвовали в благотворительных программах по борьбе с ковидом, потратив на это около двух миллиардов рублей. О помощи бизнесмена также просили еврейские общины Швейцарии, где у него есть активы. Вексельберг написал запрос в Минфин США, но ему так и не ответили.

Виктор Вексельберг попал под санкции Минфина США в апреле 2018 года — в числе бизнесменов и чиновников, которых американские власти сочли приближенными к президенту России Владимиру Путину.

После введения санкций источник Forbes сообщал, что швейцарские банки заблокировали на счетах Вексельберга миллиард франков (это немногим больше миллиарда долларов). В декабре 2020-го швейцарское издание Tages-Anzeiger писало, что Вексельберг пытался добиться разморозки своих швейцарских активов через суд, но проиграл.

По версии журнала Forbes, в 2020 году состояние Виктора Вексельберга составляло 10,5 миллиарда долларов. Он занял 12-е место в списке богатейших бизнесменов России 2020 года.