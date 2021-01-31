В Москве полиция оцепила Чистые пруды. В метро пускают после досмотра рюкзаков

В центре Москвы сотрудники полиции и Росгвардии оцепили район Чистых прудов. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Вход на станцию метро «Чистые пруды» окружили сотрудники полиции. Как пишет издание, в метро пускают, но при этом досматривают рюкзаки.

Корреспондента «Новой газеты» не пустили в редакцию, которая находится в этом районе. «Журналиста отправляют от одного кордона к другому, но никто из силовиков не может сказать, почему закрыт бульвар и как же попасть на работу», — пишет издание.

Как минимум двух человек уже задержали.

С 8 утра в Москве из-за митингов в поддержку Алексея Навального закрыты семь станций метро — «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город».

Из открытых станций метро «Чистые пруды» — ближайшая к Лубянской площади, где планируют собраться участники акции.

Читайте также

Акции за Навального 31 января. Хроника Полиция массово задерживает протестующих в Москве и Петербурге

Читайте также

Акции за Навального 31 января. Хроника Полиция массово задерживает протестующих в Москве и Петербурге