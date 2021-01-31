На Сухаревской площади в Москве начались массовые задержания

Полиция начала массово задерживать людей на Сухаревской площади в Москве, где собираются участники акции в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

К началу задержаний у станции метро собрались около 200 человек.

Среди задержанных оказался член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе. Через несколько минут его отпустили.

У метро «Красные ворота», где также планировали собираться участники акции, задержаний пока нет. «МБХ медиа» сообщает, что людей задерживают у станции Чистые пруды.

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