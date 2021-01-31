Московское метро возобновило работу в обычном режиме

Все станции московской подземки вновь работают в штатном режиме после окончания протестной акции в городе, сообщается в твиттере метрополитена.

С 8:00 31 января в Москве были закрыты на вход и выход семь центральных станций метро: «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город».

Такие ограничения вводились из-за акции протеста сторонников Алексея Навального, которую планировалось провести на Лубянке и Старой площади.

В итоге из-за перекрытого центра города митингующие собрались около станций метро «Красные ворота» и «Сухаревская», оттуда они двинулись на Площадь трех вокзалов, а потом к СИЗО «Матросская тишина».

Из-за шествия оппозиция метрополитен также вводил ограничения на станциях «Красные ворота», «Сухаревская», «Красносельская», «Сокольники».

Также снимаются все ограничения на движение наземного транспорта, заявили в Мосгортрансе.

В ходе акции протеста в Москве полиция задержала более тысячи протестующих, а по всей России — более четырех тысяч человек.