Журналиста «Радио Свобода» Артема Радыгина забрали на допрос по делу о митинге 23 января

В Москве задержан внештатный корреспондент Артем Радыгин. Об этом в твиттере написал его друг, бывший Самариддин Раджабов.

Как следует из твита Раджабова, Радыгин успел сообщить ему, что его увезли на допрос «по делу Навального о митинге». После этого журналист перестал выходить на связь.

Какое именно дело имеется в виду, пока неясно. Но, по всей вероятности, речь идет о деле о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на , пишет «Радио Свобода».

Обновлено. Радыгина отпустили, вручив повестку на допрос по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, пишет «Радио Свобода».

ТАСС сообщал, что уголовное дело о нарушении санитарных норм на акции 23 января возбудили из-за участия в ней людей с коронавирусом. Оперативный штаб Москвы утверждал, что на митинг пришли 19 человек, заболевших ковидом.

27 января в связи с этим делом силовики устроили массовые обыски в квартирах членов семьи Алексея Навального, его соратников, а также ряда политических активистов. Брата Навального Олега, соратницу политика Любовь Соболь и участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали как подозреваемых по делу.