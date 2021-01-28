Рядом с «дворцом Путина» нашли земли бизнесмена Сергея Шишкарева. Он отрицает, что связан с дворцом

Представитель компании «Дело» миллионера заявил Forbes, что бизнесмен не имеет отношения ко «дворцу Путина» под Геленджиком.

Источник издания, знакомый с предпринимателем, сказал, что Шишкарев «полюбил эти места задолго до того, как там возник этот комплекс, о котором все говорят, и даже до того, как распался СССР».

«Открытые медиа» сообщили 27 января, ссылаясь на данные Росреестра, что ООО «Дубрава», принадлежащее Шишкареву, владеет тремя земельными участками возле «дворца Путина».

Первый участок, по сведениям издания, компания купила в 2007 году у агрофирмы «Дивноморская». В следующие годы она заключила еще несколько сделок, в том числе с компанией «Лазурная ягода», которая, по данным , подконтрольна Геннадию Тимченко и Владимиру Колбину и владеет расположенными поблизости виноградниками. В 2020 году ООО «Дубрава» передала один участок ООО «Комплекс», которому, по информации ФБК и РБК, принадлежит дворец под Геленджиком.

В фильме ФБК «Дворец для Путина» утверждается, что на Черном море под Геленджиком на деньги государственных и частных компаний построили дворец для президента России. По оценке ФБК, на строительство потратили минимум 100 миллиардов рублей. Владимир Путин отрицал связь с дворцом.