К дочери журналистки Ирины Славиной, поджегшей себя возле здания МВД, пришли полицейские по делу об акции 23 января

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции пришли в квартиру журналистки издания Koza.Press Маргариты Мурахтаевой. Как пишет «Новая газета» со слов самой Мурахтаевой, они хотели вручить ей повестку на допрос по делу о нарушении порядка проведения митинга из-за акции 23 января.

Журналистка расказала, что ее самой не было дома, и повестку вручили ее отцу. По мнению полиции, «в действиях Мурахтаевой имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ».

Мурахтаева выразила уверенность, что таким образом полицейские пытаются ее запугать. «Силовики видят, что растет замена моей маме, и стремятся этого не допустить», — сказала она.

Маргарита Мурахтаева — дочь бывшего главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, которая в октябре подожгла себя перед зданием ГУ МВД по Нижегородской области и погибла. Славина в фейсбуке написала «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Семья журналистки пообещала, что издание продолжит существовать.

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