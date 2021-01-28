К дочери журналистки Ирины Славиной, поджегшей себя возле здания МВД, пришли полицейские по делу об акции 23 января

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции пришли в квартиру журналистки издания Koza.Press Маргариты Мурахтаевой. Как пишет «Новая газета» со слов самой Мурахтаевой, они хотели вручить ей повестку на допрос по делу о нарушении порядка проведения митинга из-за акции 23 января.
Журналистка расказала, что ее самой не было дома, и повестку вручили ее отцу. По мнению полиции, «в действиях Мурахтаевой имеются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ».
Мурахтаева выразила уверенность, что таким образом полицейские пытаются ее запугать. «Силовики видят, что растет замена моей маме, и стремятся этого не допустить», — сказала она.
Маргарита Мурахтаева — дочь бывшего главного редактора Koza.Press Ирины Славиной, которая в октябре подожгла себя перед зданием ГУ МВД по Нижегородской области и погибла. Славина в фейсбуке написала «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Семья журналистки пообещала, что издание продолжит существовать.