ЦИАН составил рейтинг «дворцов» на продажу. Самым дорогим стал дом сына главы Росгвардии

Портал ЦИАН составил список из 10 самых дорогих загородных «дворцов» в России, выставленных на продажу. На первом месте оказался дом в Барвихе за 1,6 миллиарда рублей. Он принадлежит Роману Золотову, сыну главы Росгвардии, пишет «Проект».

В объявлениях о продаже ЦИАН указывает точное местоположение объекта. «Проект» проверил земельный участок, на котором построен дом, в Росреестре и таким образом узнал имя владельца.

Судя по опубликованному описанию, дворец Золотова действительно очень дорогой — он выполнен из розового мрамора в классическом стиле. На первом этаже расположены гостиная с камином, кухня, столовая, зимний сад, летнее патио, гостевая спальня, кабинет, SPA-зона с бассейном, джакузи, хамамом, сауной, душевой, на втором этаже — пять спален, каждая со своим санузлом и гардеробной, некая «мастер-спальня» с санузлом и гардеробной, тренажерный зал, еще две спальни в мансарде.

В объявлении указано, что дом площадью три тысячи квадратных метров «готов к финальной, чистовой отделке» (на фотографиях, сделанных внутри дома, видно, например, провода). Объявление о продаже опубликовали в сентябре 2020 года, последний раз его редактировали 27 января 2021-го.

На ЦИАНе есть еще одно объявление о продаже или того же самого дома или практически идентичного, но за 1,5 миллиарда рублей. Описания в обоих объявлениях почти одинаковые, фотографии различаются ракурсом и временем года на них, объявления опубликовали два разных агентства недвижимости. Объявление о доме за полтора миллиарда рублей создано в августе 2019-го, последний раз отредактировано — 26 января 2021-го.

О доме Золотова-младшего в Барвихе впервые сообщило РБК в 2016 году. В 2018-м «Новая газета» выложила съемки участка с дрона, а в феврале 2020-го о поместье рассказывал «Проект». РБК и «Новая» писали, что площадь дома — около 700 квадратных метров.