«Радио Свобода» оштрафовали на 1,1 миллиона рублей за отсутствие маркировки «иностранных агентов» на дочерних сайтах

Мировой суд оштрафовал и его генерального директора за нарушение правил маркировки СМИ, признанных «иностранными агентами». Общая сумма штрафов, сообщает «Интерфакс», составила 1,1 миллиона рублей.

Организация и ее руководитель были дважды оштрафованы на 500 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно за то, что обязательная отсутствовала на сайтах порталов «Крым.Реалии» и «Фактограф», внесенных в реестр СМИ-«иностранных агентов».

Протоколы о нарушении были составлены Роскомнадзором 12 января. В общей сложности было выписано восемь протоколов для четырех сайтов.

Сейчас в российский реестр СМИ-«иноагентов», помимо корпорации «Радио Свобода/Свободная Европа» и ряда ее дочерних включены чешское информационное агентство Medium-Orient, а также «Голос Америки» и пять .