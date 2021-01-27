Путин предложил Госдуме продлить договор с США об ограничении ракетно-ядерных вооружений

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать соглашение о продлении российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3). Соответствующий законопроект опубликован в базе Госдумы.

Договор предлагается продлить на пять лет — до февраля 2026 года.

В пояснительной записке сказано, что продление ДСНВ отвечает национальным интересам России, позволяет сохранить предсказуемость отношений с США и «поддержать стратегическую стабильность в мире».

Выигранное в результате пролонгации договора время можно использовать для комплексных двусторонних переговоров о дальнейшем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность.

По информации «Интерфакса», Госдума и Совет Федерации готовы ратифицировать соглашение о продлении ДСНВ уже 27 января.

ДСНВ между Россией и США ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Договор был подписан в 2010 году и истекает 5 февраля 2021-го.

При президенте Дональде Трампе США хотели подключить к ДСНВ Китай (Пекин согласился при условии, что Вашингтон сократит свой ядерный арсенал до китайского уровня) Россия назвала подход американцев нереалистичным и предположила, что это предлог для отказа продлевать договор.

Джо Байден после вступления в должность президента США предложил продлить ДСНВ на максимально возможный срок — пять лет. 26 января Россия и США обменялись дипломатическими нотами о продлении договора. Путин и Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили в том числе эту тему.