Безос потребовал компенсации судебных издержек на 1,7 миллиона долларов от брата своей подруги, продавшего таблоиду интимные фото бизнесмена

Глава и основатель Amazon Джефф Безос потребовал 1,7 миллиона долларов от Майкла Санчеса, брата своей подруги, который, предположительно, продал прессе интимные фотографии бизнесмена. Об этом пишет Bloomberg.

Речь идет о покрытии судебных издержек по иску, который в 2020 году Санчес подал к Безосу, обвинив его в клевете. Санчес заявлял, что не передавал снимки бизнесмена журналистам.

Верховный суд Калифорнии отклонил иск, сославшись на отсутствие доказательств со стороны Санчеса. Как поясняет Bloomberg, Безос как ответчик по отклоненной жалобе имеет право на возмещение судебных издержек истцом.

Адвокат Санчеса Том Уоррен в письме для Bloomberg назвал требование Безоса «неприличным и нелепым».

Издание National Enquirer в 2019 году опубликовало интимную переписку Безоса с его любовницей, телеведущей Лорен Санчес. По данным The Wall Street Journal, журнал заплатил за переписку и фото 200 тысяч долларов.

Миллиардер начал собственное расследование. Как утверждал Безос, представители American Media (издатель National Enquirer) потребовали прекратить расследование, пригрозив, что опубликуют его интимные фото.

Безос — богатейший бизнесмен мира по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в 193 миллиарда долларов.