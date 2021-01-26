Сенат США утвердил Энтони Блинкена на пост госсекретаря. Он известен как критик Москвы

Сенат США утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на пост главы Госдепартамента, сообщает Reuters.

В пользу его кандидатуры проголосовали 78 сенаторов, против — 22.

Для утверждения на пост госсекретаря Блинкен должен был набрать по меньшей мере 50 из 100 голосов сенаторов.

Президент США Джо Байден предложил назначить Энтони Блинкена главой Госдепартамента в конце ноября.

58-летний Блинкен — давний соратник Байдена. Ранее он работал с другими президентами-демократами: был одним из спичрайтеров в администрации Билла Клинтона и заместителем госсекретаря — в администрации Барака Обамы.

Блинкен известен как сторонник жестких мер в отношениях с Россией. Он, в частности, обещал, что администрация Байдена будет противостоять российскому президенту Владимиру Путину «и его агрессии».