Правозащитники обратились в СК из-за действий полиции на митингах в поддержку Навального

Правозащитный фонд «Общественный вердикт» сообщил в СК о преступлении со стороны полиции и Росгвардии на митингах в поддержку политика Алексея Навального 23 января 2021 года. Об этом сообщает телеграм-канал фонда.
В обращении правозащитники указали на как минимум восемь случаев «насильственных действий сотрудников правоохранительных органов в отношении граждан только в Москве и Петербурге».
На видео, которые опубликованы в СМИ и соцсетях, юристы фонда обнаружили около десятка фактов необоснованного применения силы со стороны полиции, использования спецсредств и «незаконных болевых приемов».
Все эти составы преступлений относятся к публичному обвинению — то есть должны быть расследованы вне зависимости от наличия или от отсутствия заявления пострадавшего в правоохранительные органы, независимо от тяжести вреда здоровью.
Фонд просит провести проверку и завести уголовные дела на «каждого сотрудника, совершившего должностное преступление».
Акции в поддержку Навального 23 января прошли в 125 городах России, по данным «ОВД-Инфо», задержаны 3893 человека. Полиция избивала протестующих, кроме того, пострадали несколько журналистов, в том числе корреспонднет «Медузы» Кристина Сафонова.