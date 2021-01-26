Правозащитники обратились в СК из-за действий полиции на митингах в поддержку Навального

Правозащитный фонд сообщил в СК о преступлении со стороны полиции и Росгвардии на митингах в поддержку политика Алексея Навального 23 января 2021 года. Об этом сообщает телеграм-канал фонда.

В обращении правозащитники указали на как минимум восемь случаев «насильственных действий сотрудников правоохранительных органов в отношении граждан только в Москве и Петербурге».

На видео, которые опубликованы в СМИ и соцсетях, юристы фонда обнаружили около десятка фактов необоснованного применения силы со стороны полиции, использования спецсредств и «незаконных болевых приемов».

Все эти составы преступлений относятся к публичному обвинению — то есть должны быть расследованы вне зависимости от наличия или от отсутствия заявления пострадавшего в правоохранительные органы, независимо от тяжести вреда здоровью.

Фонд просит провести проверку и завести уголовные дела на «каждого сотрудника, совершившего должностное преступление».

Акции в поддержку Навального 23 января прошли в 125 городах России, по данным «ОВД-Инфо», задержаны 3893 человека. Полиция избивала протестующих, кроме того, пострадали несколько журналистов, в том числе корреспонднет «Медузы» Кристина Сафонова.

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