Бывшая сотрудница военно-морской разведки США получила 11 лет из-за планов передать России секретные документы АНБ

Жительница Западной Вирджинии Элизабет Ширли получила 11 лет тюрьмы по обвинению в умышленном хранении секретных документов Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщает телеканал Fox.

По данным прокуроров, Ширли планировала передать документы российскому правительству. Она получила доступ к секретным сведениям, когда проходила службу в ВВС США.

С 2001-го по 2012 год Ширли занимала разные должности в Управлении военно-морской разведки ВМC США, в американских министерствах обороны и энергетики, в Национальной совместной рабочей группе по кибер-расследованиям (агентство, которое обеспечивает в том числе совместную работу министерства обороны США, АНБ и других ведомств).

Обвинение утверждает, что Ширли хотела связаться с представителями РФ с просьбой переселить ее в страну, которая не выдаст ее США.

Письма, которые Ширли подготовила для российской стороны, обнаружили на ее электронных устройствах, сказали прокуроры. Ширли признала вину в июле 2020 года, через год после задержания.