В Сочи с остановившейся канатной дороги эвакуировали 170 туристов
Источник: Югополис
В Красной Поляне 170 туристов эвакуировали с канатной дороги, которая остановилась из-за «технологического сбоя». Об этом сообщает «Югополис».
По данным «КП Кубань», не сработал аварийный тормоз. Никто не пострадал.
В титрах на видео, которое выложил паблик «Типичный Краснодар», утверждается, что люди ждали спасателей два часа.
Из кабин канатной дороги туристов сняли по тросам и увезли на снегоходах, пишет «Коммерсант Краснодар».
«Интерфакс» уточняет, что канатная дорога сломалась на горнолыжном курорте «Газпром».