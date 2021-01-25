В Сочи с остановившейся канатной дороги эвакуировали 170 туристов

В Красной Поляне 170 туристов эвакуировали с канатной дороги, которая остановилась из-за «технологического сбоя». Об этом сообщает «Югополис».

По данным «КП Кубань», не сработал аварийный тормоз. Никто не пострадал.

В титрах на видео, которое выложил паблик «Типичный Краснодар», утверждается, что люди ждали спасателей два часа.

Из кабин канатной дороги туристов сняли по тросам и увезли на снегоходах, пишет «Коммерсант Краснодар».

Эвакуация людей в Красной Поляне с канатной дороги youtube/«Типичный Краснодар»

«Интерфакс» уточняет, что канатная дорога сломалась на горнолыжном курорте «Газпром».