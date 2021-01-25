«Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову». Юрист ФБК Владлен Лось рассказал о депортации из России

Юриста , гражданина Беларуси Владлена Лося, который на прошлой неделе получил предписание покинуть Россию, вывезли на российско-белорусскую границу в наручниках и с мешком на голове. Рассказ Лося опубликовала команда Навального.

В воскресенье [24 января], после окончания срока моего ареста, я был вновь задержан неизвестными людьми в штатском. Они заковали меня в наручники и надели мешок на голову. После этого меня погрузили в микроавтобус, и мы около десяти часов ехали в сторону границы Республики Беларусь.

По словам Лося, после полуночи 25 января силовики сказали ему, что он нарушил срок «добровольного оставления» России и депортирован с запретом на въезд в течение пяти лет.

Лось добавил, что в Беларуси его не стали задерживать. Он покинул страну и сейчас, по собственным словам, находится в безопасности.

21 января Владлен Лось сообщил, что он получил уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января и что ему запрещено возвращаться назад в течение почти трех лет. 22 января Лось был арестован на трое суток по обвинению в неповиновении полицейскому.

23 января в России прошли несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального, которого заключили под стражу из-за обвинений в нарушении обязательств условно осужденного по .

По оценке «ОВД-Инфо», митинги завершились рекордными задержаниями — в 125 городах были задержаны около 3700 человек. Также было возбуждено не менее 15 уголовных дел.

Перед митингам 23 января многих соратников Навального задержали и отправили под арест. Во время акции в Москве была задержана жена Навального Юлия, но ее отпустили через три часа.