Мошенники стали чаще пытаться «увести» популярные русскоязычные телеграм-каналы после резкого роста аудитории мессенджера

Владельцы популярных русскоязычных телеграм-каналов столкнулись с неоднократными попытками украсть канал. Об этом пишет «Коммерсант».

Каналы крадут ради выкупа или публикации вредоносных ссылок, уточняет газета.

Опрошенные изданием эксперты по кибербезопасности полагают, что рост активности мошенников связан с увеличением количества пользователей телеграма. И, соответственно, ростом аудитории каналов.

Кражу пытаются осуществить через троян в файлах, рассылаемых администраторам каналов. Если файл открыть, троян украдет учетные записи на устройстве, а также предоставит удаленный доступ к управлению каналом.

В середине января о попытке украсть канал именно таким образом сообщил сооснователь Baza Никита Могутин. Он получил сообщение по поводу рекламы якобы от менеджера образовательной платформы GeekBrains. За несколько дней до этого Могутин заметил попытки взлома его личного телеграма.

О сообщениях от лица GeekBrains также говорила владелец канала Madonnka, добавляет «Коммерсант». В GeekBrains получили много жалоб на такое мошенничество и «разослали агентствам и блогерам предупреждения», сказали газете в компании.

В середине января 2021 года основатель компании Telegram Павел Дуров сообщил, что количество пользователей мессенджера превысило 500 миллионов человек.