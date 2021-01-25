Бизнесмен из Пензы подал заявку на товарный знак «Гном-гномыч» для шуб и римских тог

Пензенский предприниматель Шухрат Рахимов подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Гном-гномыч». Об этом со ссылкой на данные из базы Роспатента пишут «Открытые медиа».

В заявке, на которую ссылается издание, перечислены такие товары как спортивная одежда и обувь, шубы, корсеты, подвязки для чулок, ризы для священников и римские тоги.

Гном Гномыч — прозвище, которое фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская дали своему сыну.

Как писал Life, Рудковская и Плющенко прозвали сына Гном Гномычем сразу после его рождения в 2013 году — из-за небольшого веса и роста новорожденого. Ребенку завели инстаграм с ником gnomgnomych, у которого больше 300 тысяч подписчиков. Аккаунт ведет Рудковская. Плющенко-младший под именем Гном Гномыч снимался в рекламе и был гостем телешоу, писал TJournal. Рудковская говорила, что в месяц он зарабатывает примерно миллион рублей.

Рудковская в разговоре с «Открытыми медиа» сказала, что, по ее мнению, «кто-то очень хочет нажиться на популярности нашего сына».

«Мы бы не хотели этого допустить», — сказала она, добавив, что вместе с мужем подала заявку на бренд «Гном Гномыч». «Открытые медиа» не нашли такой заявки в базе Роспатента.

В России уже существует минимум один производитель товаров с названием «Гном Гномыч». Он выпускает детскую одежду и работает в Пензе, а также может отправлять заказы в другие регионы по почте. В онлайн-магазине Wildberries тоже можно найти детскую одежду «Гном Гномыч». Разные ли это производители, не ясно.