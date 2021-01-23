Жителя Новосибирска задержали по делу о призывах к массовым беспорядкам на митинге в поддержку Навального
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам из-за сообщений, опубликованных в соцсетях перед несанкционированной акцией «Свободу Навальному!».
Как сообщает СК, в рамках дела задержан 20-летний житель Новосибирска. У подозреваемого провели обыск. Следователи также допросили свидетелей.
Это второе известное уголовное дело, возбужденное по статье о призывах к беспорядкам из-за акции протеста 23 января. Первое возбудили в Татарстане 21 января.
Кроме того, СК возбудил уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия из-за призывов в соцсетях идти на митинги.