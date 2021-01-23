МВД России пообещало расследовать «каждый факт провокационных действий» против полицейских на акциях 23 января

МВД России выступило с предупреждением, адресованном участникам акций протеста в поддержку политика Алексея Навального. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что полиция будет расследовать все факты провокаций и неподчинения полицейским.

МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку.

23 января в десятках городов России проходят акции протеста, участники которых требуют освободить Алексея Навального, которого отправили в СИЗО после возвращения в Россию из Германии. По всей стране, по состоянию на 13:14 мск, задержаны 329 человек, сообщает «ОВД-Инфо». В Москве на момент публикации новости задержали более 50 человек.

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