Суд отложил рассмотрение иска Пригожина к «Медузе». Выяснилось, что бизнесмен не считает издание юридическим лицом

Савеловский районный суд Москвы отложил заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, которое бизнесмен Евгений Пригожин подал к «Медузе» и ее главному редактору Ивану Колпакову, главному редактору владимирского издания «Довод» Илье Косыгину и политику Максиму Шевченко.
Поводом для иска стало интервью Максима Шевченко, который возглавляет фракцию КПРФ в законодательном собрании Владимирской области, опубликованное изданием «Довод». В интервью он комментировал другой иск от Пригожина в свой адрес.
В публикации слова Шевченко о Пригожине («Пусть мне расскажет, какие он — дважды судимый уголовник, одна из статей — вовлечение несовершеннолетних в проституцию — испытал моральные страдания») сопровождает гиперссылка на материал «Медузы» «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России» от 9 июня 2016 года.
Как пишет «Правозащита открытки», юристы которой представляют Колпакова и Косыгина, истец «так и не смог определиться, к кому же он предъявляет требования».
Как выяснилось, Пригожин не считает «Медузу» юридическим лицом, но в то же время в качестве ответчика указывает как зарегистрированное СМИ, а Колпакова — как главного редактора. С информагенством «Довод» вышло еще интереснее: иск предъявлен «главному редактору проекта „Довод“ Косыгину И.Е.», но что за проект такой, истец пояснить не смог. Почему решил, что у неизведанного сайта есть главный редактор, и предъявлять требования к Косыгину нужно именно в таком статусе — тоже.
Суд отложил заседание (в картотеке дела на сайте суда говорится, что по «иным причинам», без указания подробностей) и назначил новое на 16 февраля.
Запрошенная в ходе подготовки к рассмотрению дела копия приговора в отношении Евгения Пригожина в суд поступила. Журналисты, освещающие криминальное прошлое бизнесмена и получающие за это многомиллионные иски, не слишком далеки от истины: в «анамнезе» у Пригожина разбой (статья 146 УК РСФСР), кража (статья 144 УК РСФСР), мошенничество (статья 147 УК РСФСР), вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность (статья 210 УК РСФСР).