Суд отложил рассмотрение иска Пригожина к «Медузе». Выяснилось, что бизнесмен не считает издание юридическим лицом

Савеловский районный суд Москвы отложил заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, которое бизнесмен Евгений Пригожин подал к «Медузе» и ее главному редактору Ивану Колпакову, главному редактору владимирского издания «Довод» Илье Косыгину и политику Максиму Шевченко.

Поводом для иска стало интервью Максима Шевченко, который возглавляет фракцию КПРФ в законодательном собрании Владимирской области, опубликованное изданием «Довод». В интервью он комментировал другой иск от Пригожина в свой адрес. В публикации слова Шевченко о Пригожине («Пусть мне расскажет, какие он — дважды судимый уголовник, одна из статей — вовлечение несовершеннолетних в проституцию — испытал моральные страдания») сопровождает гиперссылка на материал «Медузы» «Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России» от 9 июня 2016 года.

Как пишет «Правозащита открытки», юристы которой представляют Колпакова и Косыгина, истец «так и не смог определиться, к кому же он предъявляет требования».

Как выяснилось, Пригожин не считает «Медузу» юридическим лицом, но в то же время в качестве ответчика указывает как зарегистрированное СМИ, а Колпакова — как главного редактора. С информагенством «Довод» вышло еще интереснее: иск предъявлен «главному редактору проекта „Довод“ Косыгину И.Е.», но что за проект такой, истец пояснить не смог. Почему решил, что у неизведанного сайта есть главный редактор, и предъявлять требования к Косыгину нужно именно в таком статусе — тоже.

Суд отложил заседание (в картотеке дела на сайте суда говорится, что по «иным причинам», без указания подробностей) и назначил новое на 16 февраля.

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