Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде опять перенесли. Картина выйдет 8 октября

Премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» вновь перенесена. Как сообщается на сайте франшизы, теперь выход ленты запланирован на 8 октября 2021 года.

Изначально фильм должен был выйти в прокат еще в апреле 2020 года, но сроки премьеры неоднократно сдвигались из-за пандемии коронавируса.

Роль агента 007 в «Не время умирать», как и в нескольких последних картинах, исполнил Дэниел Крейг. Предыдущий фильм кинофраншизы под названием «007: Спектр» вышел в 2015 году и собрал в мировом прокате более 880 миллионов долларов.