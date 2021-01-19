Трамп снял запрет на въезд в США из стран Шенгенской зоны и Великобритании. Байден пообещал его вернуть

Действующий американский президент Дональд Трамп распорядился отменить запрет на въезд в США иностранцев из , Великобритании, Ирландии и Бразилии. Этот указ опубликован на сайте Белого дома.

У прибывающих в США должен быть с собой отрицательный тест на коронавирус или документы о том, что они уже поправились от COVID-19.

При этом сохраняется запрет на въезд в США из Китая и Ирана.

Указ Трампа вступит в силу 26 января — после того, как в должности действующего президента США уже будет находиться Джо Байден. Официальный представитель его переходной команды Джен Псаки заявила, что Байден не будет применять указ.

«В связи с обострением пандемии и появлением в мире более заразных вариантов вируса сейчас не время снимать ограничения на международные поездки. <…> На самом деле мы планируем усилить ограничительные меры в отношении международных поездок», — написала Псаки в твиттере.

Запрет на въезд иностранцев в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая и Ирана был введен зимой и весной 2020 года, в начале пандемии коронавируса.

У Дональда Трампа и Джо Байдена разные подходы к борьбе с пандемией. Трамп отрицал опасность вируса и выступал за скорейшее возвращение к обычной жизни. Байден является сторонником жестких мер борьбы с коронавирусом.